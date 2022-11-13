Нетаньяху получил от президента Израиля мандат на формирование правительства — фото

Биньямин Нетаньяху получил от президента Израиля Ицхака Герцога мандат на формирование нового правительства. Об этом сообщает агентство AFP.

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Герцог предоставил Нетаньяху мандат на формирование нового правительства Израиля после победы его партии на выборах 1 ноября.

Израильский президент заявил, что после его консультаций с партийными лидерами "результат был ясен, и задача формирования правительства должна быть возложена на Биньямина Нетаньяху".

73-летний Биньямин Нетаньяху возвращается к власти в Израиле, несмотря на обвинения в коррупции. Его партия Ликуд со своими союзниками получила 64 мандата из 120 в Кнессете – таковы результаты выборов, состоявшихся 1 ноября.

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Дмитро Гриниченко

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