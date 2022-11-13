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Нетаньяху получил от президента Израиля мандат на формирование правительства — фото

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2022, 14:14
Нетаньяху получил от президента Израиля мандат на формирование правительства — фото - Фото
Биньямин Нетаньяху и Ицхак Герцог (Фото: EPA)

Биньямин Нетаньяху получил от президента Израиля Ицхака Герцога мандат на формирование нового правительства. Об этом сообщает агентство AFP.

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Герцог предоставил Нетаньяху мандат на формирование нового правительства Израиля после победы его партии на выборах 1 ноября. 

Израильский президент заявил, что после его консультаций с партийными лидерами "результат был ясен, и задача формирования правительства должна быть возложена на Биньямина Нетаньяху". 

73-летний Биньямин Нетаньяху возвращается к власти в Израиле, несмотря на обвинения в коррупции. Его партия Ликуд со своими союзниками получила 64 мандата из 120 в Кнессете – таковы результаты выборов, состоявшихся 1 ноября.

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Дмитро Гриниченко
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Биньямин Нетаньяху Израиль выборы в Израиле
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