Нетаньяху пообещал, что Израиль будет бескомпромиссно мешать Ирану создать ядерное оружие
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бескомпромиссно бороться с попытками Ирана создать ядерное оружие. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
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По его словам, Израиль будет действовать решительнее против террористических ветвей крайнего ислама в регионе и помешает военному размещению Ирана в Сирии.
"Прежде всего мы бескомпромиссно боремся против намерения Ирана создать ядерный арсенал, разными способами профессионально и способами, заметными в мировом общественном мнении", — сказал Нетаньяху.
Он отметил, что страна пересмотрит свою внешнюю политику.
"Наш голос будет услышан в мире. Вместо того, чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы", — резюмировал премьер.
- 1 января американское издание Axios заявило, что первый телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Нетаньяху прошел не очень удачно.
- Новый глава МИД Израиля Эли Коэн выступая на церемонии вступления в должность, заявил, что будет проводить политику в отношении Украины и российско-украинской войны не так, как его предшественник Яир Лапид.
- Коэн передал главе МИД РФ Сергею Лаврову послание от государственного секретаря США Энтони Блинкена.
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