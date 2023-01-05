Нетаньяху пообещал, что Израиль будет бескомпромиссно мешать Ирану создать ядерное оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бескомпромиссно бороться с попытками Ирана создать ядерное оружие. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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По его словам, Израиль будет действовать решительнее против террористических ветвей крайнего ислама в регионе и помешает военному размещению Ирана в Сирии.

"Прежде всего мы бескомпромиссно боремся против намерения Ирана создать ядерный арсенал, разными способами профессионально и способами, заметными в мировом общественном мнении", — сказал Нетаньяху.

Он отметил, что страна пересмотрит свою внешнюю политику.

"Наш голос будет услышан в мире. Вместо того, чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы", — резюмировал премьер.

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Дмитро Гриниченко

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