"Нейтралитет Молдову не защитит": Кишинев намерен закупить современную систему ПВО

Молдова намерена закупить современную систему противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность противостоять угрозам со стороны России – премьер

Дорин Речан (Фото - EPA)

Молдова намерена закупить современную систему противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность противостоять угрозам со стороны России. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан, пишет Голос Америки.

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Речан заявил в телевизионном интервью, что Молдове необходима модернизированная система ПВО для защиты ключевых объектов инфраструктуры, в том числе аэропортов, и противостояния угрозам со стороны России, которые значительно усилились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам премьера, получить в свое распоряжение современную систему ПВО Молдова намерена с помощью союзников по ЕС и НАТО.

"Если Кремль решит напасть на нас, что мы будем делать? Нейтралитет Молдову не защитит", – заявил Речан.

15 декабря парламент Молдовы утвердил новую стратегию национальной безопасности, согласно которой главными угрозами для страны являются агрессивная политика России и внутренняя коррупция. Стратегия сконцентрирована на укреплении связей с Европейским союзом, Румынией, США и НАТО. В то же время в документе подчеркнуто, что Молдова должна сохранять закрепленный в Конституции нейтральный статус.

Президент Молдовы Майя Санду убеждена, что страна сможет решить конфликт в Приднестровье после того, как Украина победит в войне с Россией.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а с Украиной и Молдовой – начать переговоры о присоединении.

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