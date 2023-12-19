"Нейтралітет Молдову не захистить": Кишинів має намір закупити сучасну систему ППО

Молдова має намір закупити сучасну систему протиповітряної оборони, щоб мати можливість протистояти загрозам з боку Росії – прем'єр

Дорін Речан (Фото - EPA)

Молдова має намір закупити сучасну систему протиповітряної оборони, щоб мати можливість протистояти загрозам Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан, пише Голос Америки.

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Речан заявив у телевізійному інтерв'ю, що Молдові необхідна модернізована система ППО для захисту ключових об'єктів інфраструктури, зокрема аеропортів, та протистояння загрозам з боку Росії, які значно посилилися після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами прем'єра, отримати у своє розпорядження сучасну систему ППО Молдова має намір за допомогою союзників з ЄС та НАТО.

"Якщо Кремль вирішить напасти на нас, що ми робитимемо? Нейтралітет Молдову не захистить", – заявив Речан.

15 грудня парламент Молдови затвердив нову стратегію національної безпеки, згідно з якою головними загрозами для країни є агресивна політика Росії та внутрішня корупція. Стратегія сконцентрована на зміцненні зв'язків з Європейським союзом, Румунією, США та НАТО. Водночас у документі наголошено, що Молдова має зберігати закріплений у Конституції нейтральний статус.

Президент Молдови Майя Санду переконана, що країна зможе вирішити конфлікт у Придністров'ї після того, як Україна переможе у війні з Росією.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статусу кандидата в члени ЄС, а з Україною та Молдовою – розпочати переговори про приєднання.

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