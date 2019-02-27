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27.02.2019, 19:16

Незаконное обогащение: Луценко критикует закон своего авторства

Незаконное обогащение: Луценко критикует закон своего авторства - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Также среди авторов законопроекта - депутаты Сергей Лещенко и Егор Соболев

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Юрий Луценко был одним из авторов законопроекта, которым была введена в действие редакция статьи 368-2 (Незаконное обогащение) УК, отмененной вчера Конституционным судом. На это обратил внимание глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Юрий Луценко раскритиковал убитую КС статью о незаконном обогащении. Вот только он, видимо, забыл, что был одним из ее авторов..." – написал Шабунин.

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Также среди авторов законопроекта - депутаты Сергей Лещенко и Егор Соболев

Сегодня Луценко заявил, что решение Конституционного суда "не является большой неожиданностью".

Он сказал, что текст закона якобы готовил антикоррупционный комитет Рады.

"Специалисты в сфере права знают о том, что наш фантастический антикоррупционный комитет ВР подготовил текст закона, который не соответствует практике юридического применения", - отметил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что юристы называют такие статьи "мертвыми" - то есть, неприменимыми на практике. "Поэтому высказывать претензии к Конституционному суду могут только те, кто внимательно не вчитывался в документ", - сказал генпрокурор.

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Теги: конституционный суд, юрий луценко, виталий шабунин, обогащение, сергей лещенко
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