"Незаметен в небе". У Буданова тестируют новый украинский беспилотник SpyGun — фото и ТТХ

Главное управление разведки Минобороны тестирует новый украинский разведывательный беспилотник SpyGun. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Разведка заявляет, что после тыловых испытаний БПЛА передан на передовую — он предназначен для глубинной разведки, но может быть использован для корректировки огня.

Комплекс состоит из двух беспилотников и наземной станции управления, современная система радиоуправления с высоким уровнем защиты от препятствий радиоэлектронной борьбы позволяет работать на дальности до 50 км.

SpyGun оборудован системой автоматического возвращения к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать по выбранному маршруту с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Характеристики нового БПЛА:

— Время полета без посадки — 120-160 мин.

— Максимальная высота полета — 1500 м.

— Рабочая высота — 500-600 м.

— Скорость — 90 км/ч.

— Камеры ― курсовая онлайн и GoPro. Фото и видео записываются на бортовой носитель.

ГУР пишет, что SpyGun "относительно недорогой" и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что дает ему незаметность в небе во время работы.

31 июля замминистра обороны Маляр сообщила, что Минобороны полностью выполнило заказ Генерального штаба по дронам военного назначения.

В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из-за соображений безопасности неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.

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