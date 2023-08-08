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"Незаметен в небе". У Буданова тестируют новый украинский беспилотник SpyGun — фото и ТТХ

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 11:48
Беспилотник SpyGun (Фото: ГУР)

Главное управление разведки Минобороны тестирует новый украинский разведывательный беспилотник SpyGun. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Разведка заявляет, что после тыловых испытаний БПЛА передан на передовую — он предназначен для глубинной разведки, но может быть использован для корректировки огня. 

Комплекс состоит из двух беспилотников и наземной станции управления, современная система радиоуправления с высоким уровнем защиты от препятствий радиоэлектронной борьбы позволяет работать на дальности до 50 км. 

SpyGun оборудован системой автоматического возвращения к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать по выбранному маршруту с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Характеристики нового БПЛА:

— Время полета без посадки — 120-160 мин.

— Максимальная высота полета — 1500 м.

— Рабочая высота — 500-600 м.

— Скорость — 90 км/ч.

— Камеры ― курсовая онлайн и GoPro. Фото и видео записываются на бортовой носитель.

ГУР пишет, что SpyGun "относительно недорогой" и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что дает ему незаметность в небе во время работы. 

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  • В Минобороны сообщали, что ведомство взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. Из-за соображений безопасности неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются.
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Дмитрий Гриниченко
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