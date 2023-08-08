"Незаметен в небе". У Буданова тестируют новый украинский беспилотник SpyGun — фото и ТТХ
Главное управление разведки Минобороны тестирует новый украинский разведывательный беспилотник SpyGun. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
Разведка заявляет, что после тыловых испытаний БПЛА передан на передовую — он предназначен для глубинной разведки, но может быть использован для корректировки огня.
Комплекс состоит из двух беспилотников и наземной станции управления, современная система радиоуправления с высоким уровнем защиты от препятствий радиоэлектронной борьбы позволяет работать на дальности до 50 км.
SpyGun оборудован системой автоматического возвращения к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют планировать по выбранному маршруту с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.
Характеристики нового БПЛА:
— Время полета без посадки — 120-160 мин.
— Максимальная высота полета — 1500 м.
— Рабочая высота — 500-600 м.
— Скорость — 90 км/ч.
— Камеры ― курсовая онлайн и GoPro. Фото и видео записываются на бортовой носитель.
ГУР пишет, что SpyGun "относительно недорогой" и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что дает ему незаметность в небе во время работы.
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