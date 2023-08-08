"Непомітний у небі". У Буданова тестують новий український безпілотник SpyGun — фото та ТТХ

Головне управління розвідки Міноборони тестує новий український розвідувальний безпілотник SpyGun. Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Розвідка заявляє, що після тилових випробувань БПЛА передано на передову — він призначений для глибинної розвідки, але може бути використаний для коригування вогню.

Комплекс складається із двох безпілотників та наземної станції управління, сучасна система радіоуправління з високим рівнем захисту від перешкод радіоелектронної боротьби дозволяє працювати на дальності до 50 км.

SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють планерувати вибраним маршрутом із вимкненим двигуном, заощаджуючи заряд акумулятора.

Характеристики нового БПЛА:

— Час польоту без посадки — 120-160 хв.

— Максимальна висота польоту — 1500 м.

— Робоча висота — 500-600 м.

— Швидкість — 90 км/год.

— Камери ― курсова онлайн та GoPro. Фото та відео записуються на бортовий носій.

ГУР пише, що SpyGun "відносно недорогий" і швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що дає йому непомітність у небі під час роботи.

31 липня заступниця міністра Маляр повідомила, що Міноборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення.

У Міноборони повідомляли, що відомство взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Через міркування безпеки невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються.

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