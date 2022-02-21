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Ни одна страна НАТО не собирается выводить войска из стран Балтии – командующий НВС Латвии

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 12:28
Ни одна страна НАТО не собирается выводить войска из стран Балтии – командующий НВС Латвии - Фото
Командир Национальных вооруженных сил Латвии Леонид Калниньш (Фото - EPA)

Командующий Национальных вооруженных сил Латвии Леонид Калниньш, комментируя заявления России о том, что США якобы должны вывести своих солдат из стран Балтии, заявил, что ни одна страна НАТО в принципе не рассматривает такой вариант. Об этом он сказал в эфире Латвийского радио, сообщает Delfi

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Латвийский командующий сказал, что он и министр обороны Латвии находятся в постоянном контакте с партнерами по НАТО, и вопрос о российских требованиях в этом ключе не поднимался ни разу.  

"Ни одна страна, ни один лидер, ни один командующий не упоминал о выполнении условий такого ультиматума", – сказал Калниньш.

Он подчеркнул, что, напротив, из-за угроз России партнеры Латвии по НАТО настроены на интенсификацию военного сотрудничества.   

"В соответствии с 5-м параграфом Устава НАТО безопасность будет обеспечиваться неизменно и беспрерывно в любую секунду", – заявил Калниньш.

Россия категорически требует, чтоб НАТО "отправлялся на рубежи 1997 года", когда членами Альянса еще не были 14 стран Восточной Европы и Балтии.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что агрессия России является не только нападением на Украину, но и на всю Европу и демократии Запада.

  • 21 января 2022 года в МИД РФ заявили, что российские требования по "гарантиям безопасности" подразумевают вывод сил, техники и вооружений НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. 
  • В Болгарии ответили, что страна давно сделала свой выбор, став членом НАТО, и будет самостоятельно решать, как обороняться. 
  • В МИД Румынии отвергли "неуместные и безосновательные" требования России. Там напомнили, что усиление военного потенциала НАТО в Румынии произошло в ответ на агрессивное поведение РФ, в частности, оккупацию украинского Крыма.
Сергей Бережной
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