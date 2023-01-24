UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нидерланды готовы выкупить арендуемые у Германии 18 Leopard и передать их Украине – Рютте

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 20:48
Нидерланды готовы выкупить арендуемые у Германии 18 Leopard и передать их Украине – Рютте - Фото
Марк Рютте (фото: EPA)

Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине 18 современных основных боевых танков Leopard 2, которые они арендовали у Германии. Об этом сообщает FAZ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы взяли их в аренду, а значит, мы можем их купить, а значит, мы можем их подарить", – сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Он добавил, что соответствующее решение пока не принято, но Амстердам готов это сделать "в более широком пакете с другими странами, такими как Финляндия и Португалия".

Как отмечается, в конце холодной войны у Нидерландов было более 400 танков Leopard в конфигурации 2A4. Половину продали, другую половину модернизировали.

В 2011 году страна решила списать оставшиеся 73 основных боевых танка варианта 2А6. Тогда Германия выкупила 20 танков.

После оккупации Крыма Россией Нидерланды арендовали эти машины, две из них переоборудовали в учебные. В соглашении об аренде оговаривалось, что танки принадлежат Бундесверу, но могут быть использованы для защиты Нидерландов в случае наихудшего развития событий.

Они развернуты 414-м танковым батальоном, немецко-голландским подразделением, базирующимся в Лохайде, Нижняя Саксония.

Читайте также: Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе – WSJ

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
танки нидерланды марк рютте военная помощь Leopard 2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 