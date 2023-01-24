Нидерланды готовы выкупить арендуемые у Германии 18 Leopard и передать их Украине – Рютте

Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине 18 современных основных боевых танков Leopard 2, которые они арендовали у Германии. Об этом сообщает FAZ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы взяли их в аренду, а значит, мы можем их купить, а значит, мы можем их подарить", – сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он добавил, что соответствующее решение пока не принято, но Амстердам готов это сделать "в более широком пакете с другими странами, такими как Финляндия и Португалия".

Как отмечается, в конце холодной войны у Нидерландов было более 400 танков Leopard в конфигурации 2A4. Половину продали, другую половину модернизировали.

В 2011 году страна решила списать оставшиеся 73 основных боевых танка варианта 2А6. Тогда Германия выкупила 20 танков.

После оккупации Крыма Россией Нидерланды арендовали эти машины, две из них переоборудовали в учебные. В соглашении об аренде оговаривалось, что танки принадлежат Бундесверу, но могут быть использованы для защиты Нидерландов в случае наихудшего развития событий.

Они развернуты 414-м танковым батальоном, немецко-голландским подразделением, базирующимся в Лохайде, Нижняя Саксония.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2.

Утром 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".

Позже стало известно, что Польша попросила разрешение у Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину, а ФРГ даст его 25 января.

Читайте также: Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе – WSJ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.