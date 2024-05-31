Нидерланды не против, чтобы Украина атаковала цели в России переданными F-16

Глава МИД страны отметила, что нет границ для применения оружия, если Украина имеет право на самооборону

F-16 (Фото: Минобороны Нидерландов)

Нидерланды не против, чтобы Вооруженные Силы Украины использовали истребители F-16, которые передаст страна, для поражений военных объектов на российской территории. Об этом заявила министр иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот на встрече с коллегами в Праге, цитирует ее Радио Свобода.

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Глава МИД Нидерландов отметила, что, согласно статье 51 устава ООН, Украина имеет право на самозащиту, в частности, это предусматривает возможность использования авиации Запада над территорией РФ.

Нидерланды не будут накладывать ограничений для Сил обороны в вопросе поражения целей в России истребителями F-16, которые страна пообещала передать Украине, высказалась министр.

"Если вы имеете право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип", – сказала она.

6 мая глава Минобороны Нидерландов сообщила, что ее страна планирует начать отправку F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом.

28 мая премьер Бельгии заявил, что самолеты F-16, которые передаст его страна, ВСУ смогут использовать только на украинской территории.

30 мая Дания подтвердила, что украинские военные смогут использовать их F-16 для ударов по российским объектам.

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