Нідерланди не проти, щоб Україна атакувала цілі в Росії переданими F-16

Глава МЗС країни зазначила, що немає кордонів для застосування зброї, якщо Україна має право на самооборону

F-16 (Фото: Міноборони Нідерландів)

Нідерланди не проти, щоб Збройні Сили України використовували винищувачі F-16, передані державою, для уражень військових об'єктів на російській території. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Ганке Брюїнс Слот на зустрічі з колегами у Празі, цитує її Радіо Свобода.

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Глава МЗС Нідерландів зазначила, що, згідно зі статтею 51 статуту ООН, Україна має право на самозахист, зокрема, це передбачає можливість використання авіації Заходу над територією РФ.

Нідерланди не накладатимуть обмежень для Сил оборони у питанні уражень цілей в Росії винищувачами F-16, які країна пообіцяла передати Україні, висловилася міністерка.

"Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип", – сказала вона.

6 травня глава оборонного відомства Нідерландів повідомила, що її країна планує розпочати відправлення F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку.

28 травня прем'єр Бельгії заявив, що літаки F-16, передані його державою, ЗСУ зможуть використовувати тільки на українській території.

30 травня Данія підтвердила, що українські військові зможуть використовувати їхні F-16 для ударів по російських об'єктах.

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