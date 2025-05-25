Нидерланды отправят Украине последний из 24 истребителей F-16 уже 26 мая

Глава Минобороны отметил, что скоро все обещанные истребители будут в Украине

Рубен Брекельманс (Фото: Mohammed Badra / EPA)

26 мая Нидерланды отправят Украине последний из 24 истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекельманс в интервью вещателю WNL.

Чиновник объявил, что последний F-16 будет официально доставлен в Украину на следующей неделе.

"Это означает, что все 24 истребителя скоро будут в Украине", – заявил Брекельманс.

Он добавил, что Нидерланды обучают украинских пилотов и техников, а также делятся военными доктринами, чтобы Украина могла построить современные Вооруженные Силы, соответствующие стандартам стран-членов НАТО.

Министр отметил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает свою агрессию на полную мощность: "Он не проявляет ни малейшего намерения серьезно обсуждать прекращение огня".

Поэтому, отметил Брекельманс, важно продолжать давить на РФ и дальше обеспечивать максимально возможную поддержку Украине.

15 мая министр обороны Норвегии заявил, что его страна планирует завершить поставки Украине самолетов F-16 в течение 2025 года – часть истребителей уже прибыла в Украину.

20 мая глава оборонного ведомства Бельгии сообщил, что его страна попытается передать Украине обещанные F-16 раньше запланированного срока.