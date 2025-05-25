Нідерланди надішлють Україні останній з 24 винищувачів F-16 уже 26 травня

Глава Міноборони зазначив, що скоро всі обіцяні винищувачі будуть в Україні

Рубен Брекельманс (Фото: Mohammed Badra / EPA)

26 травня Нідерланди надішлють Україні останній з 24 винищувачів F-16. Про це повідомив міністр оборони королівства Рубен Брекельманс в інтерв'ю мовнику WNL.

Чиновник оголосив, що останній F-16 буде офіційно доставлено до України наступного тижня.

"Це означає, що всі 24 винищувачі скоро будуть в Україні", - заявив Брекельманс.

Він додав, що Нідерланди навчають українських пілотів та техніків, а також діляться воєнними доктринами, аби Україна могла побудувати сучасні Збройні сили, які відповідають стандартам країн-членів НАТО.

Міністр зауважив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує свою агресію на повну потужність: "Він не виявляє жодного наміру серйозно обговорювати припинення вогню".

Тому, зазначив Брекельманс, важливо продовжувати тиснути на РФ й надалі забезпечувати максимально можливу підтримку Україні.

15 травня міністр оборони Норвегії заявив, що його країна планує завершити постачання Україні літаків F-16 впродовж 2025 року - частина винищувачів вже прибула до України.

20 травня очільник оборонного відомства Бельгії повідомив, що його країна спробує передати Україні обіцяні F-16 раніше запланованого терміну.