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Никаких проектов решений о смягчении карантина мы не готовили - СНБО

Никаких проектов решений о смягчении карантина мы не готовили - СНБО - Фото
Иллюстративное фото: заседание СНБО (источник - president.gov.ua)
08.04.2020, 12:51

В Совете нацбезопасности прокомментировали сообщения о "возможном смягчении карантинных мер в Украине"

Совет национальной безопасности и обороны Украины не готовил "никаких проектов решений" о смягчении карантина в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба СНБО, реагируя на фейки в соцсетях и некоторых СМИ.

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Секретарь Совета Алексей Данилов назвал такие сообщения "безответственной дезинформацией и элементом информационной спецоперации против Украины для дестабилизации ситуации". Чиновник призвал людей не использовать непроверенные источники данных.

СНБО утверждает, что предпринятые для борьбы с коронавирусом меры "эффективны, действенны и аналогичны" тем, которые применили у себя страны Европы и мира.

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  • 3 апреля 2020 года Кабмин ужесточил карантин в Украине.
  • 7 апреля в ВОЗ предостерегли от преждевременной отмены карантина в странах.
  • Сегодня, 8 апреля, замглавы Минздрава Ляшко заявил, что вопрос по ослаблению карантина в Украине может быть вынесен на обсуждение не раньше второй половины апреля.

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Дарья Мостовая
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