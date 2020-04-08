Никаких проектов решений о смягчении карантина мы не готовили - СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины не готовил "никаких проектов решений" о смягчении карантина в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба СНБО, реагируя на фейки в соцсетях и некоторых СМИ.
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Секретарь Совета Алексей Данилов назвал такие сообщения "безответственной дезинформацией и элементом информационной спецоперации против Украины для дестабилизации ситуации". Чиновник призвал людей не использовать непроверенные источники данных.
СНБО утверждает, что предпринятые для борьбы с коронавирусом меры "эффективны, действенны и аналогичны" тем, которые применили у себя страны Европы и мира.
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