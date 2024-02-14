"Никто их не планирует спрашивать". Минюст хочет мобилизации осужденных наравне с другими

Новая редакция правительственного законопроекта предусматривает, что осужденные могут призываться добровольно. Но Минюст – за более радикальный подход

Денис Малюська (Фото - Мін'юст)

В новом законопроекте правительства о мобилизации, принятом в первом чтении, предлагается разрешить привлечение в ряды Сил обороны осужденных по их желанию, однако Министерство юстиции предлагает более "радикальные шаги", отмечая, что защита страны – не право, а обязанность. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ведомства Денис Малюська.

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Глава Минюста подчеркнул, что вопрос не в том, чтобы "разрешить" осужденным служить в армии, и не в том, сколько желающих есть среди данной категории лиц.

"Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина – защищать государство", – сказал он.

Он отметил, что то, что гражданин когда-то совершил преступление и получил какое-то наказание – не обязательно срок в тюрьме – и теперь находится или всегда находился на свободе, это не повод для того, чтобы не защищать родину.

"В любом случае решение о том, чтобы мобилизовать или не мобилизовать гражданина с судимостью, должен принимать не такой гражданин, а наши органы ТЦК, которые занимаются комплектованием армии. Это наша позиция и мы будем просить депутатов поддержать это", – сказал Малюська.

Глава ведомства подчеркнул, что речь идет о "десятках тысяч людей".

"Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самое мелкое, почему он вдруг родину защищать не обязан?" – спросил Малюська.

Он также рассказал, что ведомство сейчас занимается наработками и в другом вопросе – в отношении заключенных. В этом случае, по его словам, подход будет "чуть-чуть другой". В Минюсте хотят предоставить возможность ТЦК определять, кто им нужен, а кто нет.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытательным сроком, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

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