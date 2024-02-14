"Ніхто їх не планує запитувати". Мін'юст хоче мобілізації засуджених на рівні з іншими

Нова редакція урядового законопроєкту передбачає, що засуджені можуть добровільно призватися до армії. Але Мін'юст виступає за радикальніший підхід

Денис Малюська (Фото - Мін'юст)

У новому законопроєкті уряду про мобілізацію, проголосованому у першому читанні, пропонується дозволити залучення до лав Сил оборони засуджених за їхнім бажанням, однак Міністерство юстиції пропонує "радикальніші кроки", наголошуючи, що захист країни – не право, а обов’язок. Про це в ефірі телемарафону розповів глава відомства Денис Малюська.

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Глава Мін’юсту наголосив, що питання не в тому, щоб "дозволити" засудженим служити в армії, і не в тому, скільки охочих є серед даної категорії осіб.

"Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу", – сказав Малюська.

Він наголосив, що те, що громадянин колись учинив злочин і отримав якесь покарання – не обов’язково строк у в’язниці – і тепер перебуває або завжди перебував на волі, це не є приводом для того, щоб не захищати батьківщину.

"У будь-якому випадку рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має виносити не такий громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція і ми будемо просити депутатів підтримати це", – сказав Малюська.

Глава відомства наголосив, що йдеться про "десятки тисяч людей".

"Відверто не розумію, чому всі зобов’язані захищати державу, і це почесний обов’язок, а той, хто колись давним-давно вчинив злочин, навіть найдрібніший, чому він раптом батьківщину захищати не зобов’язаний?" – спитав Малюська.

Він також розповів, що відомство зараз займається напрацюваннями й у іншому питанні – щодо тих, хто ув’язнений. У цьому випадку, за його словами, підхід буде "трішки інший". У Мін’юсті хочуть надати можливість ТЦК визначати, хто їм потрібен, а хто ні.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень - засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

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