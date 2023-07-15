Ночная атака дронами. БпЛА повредил объект инфраструктуры в Запорожье, ранил человека

Во время ночной атаки дронами в Запорожье был поврежден объект инфраструктуры, получил ранения человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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По информации главы ОВА, россияне дважды атаковали окраин областного центра с применением БпЛА. В результате ранения получил 62-летний мужчина.

Как сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев, в результате действий оккупантов этой ночью в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект.

Кроме того, в четырех многоэтажных домах вылетели окна.

"К сожалению, есть пострадавший человек. Мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Ночью 14 июля сообщалось, что в Николаевской области были слышны взрывы и стрельба, Силы обороны уничтожали запущенные оккупантами иранские дроны-камикадзе. Было сбито три "шахеда".

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 14 июля над Украиной было сбито 24 вражеских беспилотника.

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