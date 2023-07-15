Нічна атака дронами. БпЛА пошкодив об'єкт інфраструктури у Запоріжжі, поранив людину

Під час нічної атаки дронами в Запоріжжі було пошкоджено об'єкт інфраструктури, поранено людину. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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За інформацією голови ОВА, росіяни двічі атакували околиці обласного центру із застосуванням БпЛА. Внаслідок поранення отримав 62-річний чоловік.

Як повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв, внаслідок дій окупантів цієї ночі в одному з районів міста було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Крім того, у чотирьох багатоповерхових будинках вилетіли вікна.

"На жаль, є постраждала людина. Чоловік у стані середньої тяжкості доставлений до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

Вночі 14 липня повідомлялося, що в Миколаївській області було чути вибухи та стрілянину, Сили оборони знищували запущені окупантами іранські дрони-камікадзе. Було збито три "шахеди".

За даними Генштабу ЗСУ, за добу 14 липня над Україною було збито 24 ворожі безпілотники.

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