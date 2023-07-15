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Нічна атака дронами. БпЛА пошкодив об'єкт інфраструктури у Запоріжжі, поранив людину

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 09:15
Нічна атака дронами. БпЛА пошкодив об'єкт інфраструктури у Запоріжжі, поранив людину - Фото
Фото: Міськрада Запоріжжя

Під час нічної атаки дронами в Запоріжжі було пошкоджено об'єкт інфраструктури, поранено людину. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За інформацією голови ОВА, росіяни двічі атакували околиці обласного центру із застосуванням БпЛА. Внаслідок поранення отримав 62-річний чоловік.

Як повідомив секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв, внаслідок дій окупантів цієї ночі в одному з районів міста було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. 

Крім того, у чотирьох багатоповерхових будинках вилетіли вікна.

"На жаль, є постраждала людина. Чоловік у стані середньої тяжкості доставлений до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

  • Вночі 14 липня повідомлялося, що в Миколаївській області було чути вибухи та стрілянину, Сили оборони знищували запущені окупантами іранські дрони-камікадзе. Було збито три "шахеди".
  • За даними Генштабу ЗСУ, за добу 14 липня над Україною було збито 24 ворожі безпілотники.

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Наталія Медведєва
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