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Ночной удар дронами по Киевской области. Число погибших увеличилось до семи человек – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 17:33
Ночной удар дронами по Киевской области. Число погибших увеличилось до семи человек – фото - Фото
Разрушенное российским ударом общежитие в Ржищеве (фото: ГСЧС)

Количество людей, погибших в результате ночного удара России по Ржищеву Киевской области, возросло до семи человек. Об этом сообщил глава полиции области Андрей Небытов.

По информации Небытова, в результате ночной атаки дронов по общежитиям и учебному заведению в Ржищеве семь человек погибли, девять получили травмы.

Ночной удар дронами по Киевской области. Число погибших увеличилось до семи человек – фото

"Среди пострадавших один ребенок", – сообщил полицейский.

Ночной удар дронами по Киевской области. Число погибших увеличилось до семи человек – фото

Небытов добавил, что в ночь на 22 марта на линию "102" поступило более 40 сообщений от граждан о пролете воздушных объектов. Всего в Киевской области во время атаки оккупантов силами безопасности и обороны были сбиты 12 беспилотников.

Ночной удар дронами по Киевской области. Число погибших увеличилось до семи человек – фото
  • Утром сообщалось, что прилет запущенных Россией иранских дронов Shahed-136 был в два общежития в Ржищеве – частично разрушены четвертый, пятый этажи. Также поврежден корпус учебного лицея. Сначала было известно о трех погибших, под завалами оставались четыре человека.
  • Днем россияне ударили по Запорожью из РСЗО, попали в многоэтажные жилые дома.
Наталія Медведєва
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