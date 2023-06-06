UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 09:42
Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото - Фото
Фото: t.me/andrii_nebytov

В результате ночного российского удара в одном из районов Киевской области повреждено помещение поликлиники. Обломки ракеты обнаружили также недалеко от роддома. В другом районе повреждено общежитие и более 20 автомобилей. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Из поврежденного здания поликлиники, по его словам, экстренные службы провели эвакуацию пациентов и персонала. Пострадавших нет.

В данном населенном пункте, который Небытов не называет, из-за вражеских обстрелов также повреждены частные дома и гаражные помещения.

Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото

Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото

Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото

В другом районе Киевской области, который также не указывается, в результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей.

Произошло возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно был ликвидирован. Потерпевшие отсутствуют, сообщил руководитель областной полиции.

Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото

Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото

Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото

Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото

Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото
  • Ночью 6 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, над столицей сбито более 20 воздушных целей врага, обломки уничтоженных ракет упали на Деснянский район города.
  • Оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены все 35 крылатых ракет.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетный ударАндрей Небытов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 