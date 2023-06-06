Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото
В результате ночного российского удара в одном из районов Киевской области повреждено помещение поликлиники. Обломки ракеты обнаружили также недалеко от роддома. В другом районе повреждено общежитие и более 20 автомобилей. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
Из поврежденного здания поликлиники, по его словам, экстренные службы провели эвакуацию пациентов и персонала. Пострадавших нет.
В данном населенном пункте, который Небытов не называет, из-за вражеских обстрелов также повреждены частные дома и гаражные помещения.
В другом районе Киевской области, который также не указывается, в результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей.
Произошло возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно был ликвидирован. Потерпевшие отсутствуют, сообщил руководитель областной полиции.
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