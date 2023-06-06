Ночной удар по Киевской области: повреждена поликлиника, общежитие и 20 авто – фото

В результате ночного российского удара в одном из районов Киевской области повреждено помещение поликлиники. Обломки ракеты обнаружили также недалеко от роддома. В другом районе повреждено общежитие и более 20 автомобилей. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Из поврежденного здания поликлиники, по его словам, экстренные службы провели эвакуацию пациентов и персонала. Пострадавших нет.

В данном населенном пункте, который Небытов не называет, из-за вражеских обстрелов также повреждены частные дома и гаражные помещения.

В другом районе Киевской области, который также не указывается, в результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей.

Произошло возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно был ликвидирован. Потерпевшие отсутствуют, сообщил руководитель областной полиции.

Ночью 6 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, над столицей сбито более 20 воздушных целей врага, обломки уничтоженных ракет упали на Деснянский район города.

Оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены все 35 крылатых ракет.

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