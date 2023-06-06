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Наслідки нічного удару по Київщині: пошкоджено поліклініку, гуртожиток і 20 авто – фото

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 09:42
Наслідки нічного удару по Київщині: пошкоджено поліклініку, гуртожиток і 20 авто – фото - Фото
Фото: t.me/andrii_nebytov

Внаслідок нічного російського удару в одному із районів Київської області пошкоджено приміщення поліклініки. Уламки ракети виявили також неподалік пологового будинку. В іншому районі пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

З пошкодженої будівлі поліклініки, за його словами, екстрені служби провели евакуацію пацієнтів та персоналу. Постраждалі відсутні.

В даному населеному пункті, який Нєбитов не називає, через ворожі обстріли також пошкоджено приватні будинки та гаражні приміщення.

Наслідки нічного удару по Київщині: пошкоджено поліклініку, гуртожиток і 20 авто – фото

Наслідки нічного удару по Київщині: пошкоджено поліклініку, гуртожиток і 20 авто – фото

Наслідки нічного удару по Київщині: пошкоджено поліклініку, гуртожиток і 20 авто – фото

В іншому районі Київщини, який також не вказується, внаслідок ворожого удару пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів.

Сталось займання одного із торговельних об’єктів. Пожежу своєчасно ліквідували. Потерпілі відсутні, повідомив керівник обласної поліції.

Наслідки нічного удару по Київщині: пошкоджено поліклініку, гуртожиток і 20 авто – фото

Наслідки нічного удару по Київщині: пошкоджено поліклініку, гуртожиток і 20 авто – фото

Наслідки нічного удару по Київщині: пошкоджено поліклініку, гуртожиток і 20 авто – фото

Наслідки нічного удару по Київщині: пошкоджено поліклініку, гуртожиток і 20 авто – фото

Наслідки нічного удару по Київщині: пошкоджено поліклініку, гуртожиток і 20 авто – фото
  • Вночі 6 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву, над столицею збито понад 20 повітряних цілей ворога, уламки знищених ракет впали на Деснянський район міста.
  • Окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ знищено всі 35 крилатих ракет.
Вадим Ребрина
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андрій нєбитовракетний ударкиївщина
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