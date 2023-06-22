Ночью Россия пыталась попасть "Кинжалами" по дамбе в Кривом Роге – Подоляк

В ночь на 22 июня, когда РФ атаковала Украину тремя "Кинжалами" и тремя ракетами Х-22, не достигшими целей, оккупанты пытались попасть в частности по дамбе в Кривом Роге. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Ночью россияне нанесли ракетный удар по Криворожскому району – поврежден частный сектор и 10 частных домов. В Воздушных силах ВСУ отчитались, что всего ночью было шесть российских ракет – их целью были объекты критической инфраструктуры.

Подоляк заявил, что Россия пыталась попасть по дамбе в Кривом Роге.

"Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, поэтому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы как часть территориального статус-кво без прекращения огня", – заявил Подоляк.

К этой "стратегии", по его мнению, относятся и попытки РФ ударить по дамбе в Кривом Роге.

"Сейчас происходят дополнительные минирования атомной станции, включая охлаждающие бассейны. Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира. Красные линии должны быть начертаны, последствия – анонсированы. Не завтра. Сегодня", – заявил Подоляк.

Вчера начальник разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали охладитель Запорожской АЭС.

Сегодня президент Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

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