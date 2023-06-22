Россия ночью ударила ракетами по району Кривого Рога, есть разрушения домов — фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Криворожскому району в ночь на 22 июня. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, в результате удара россиян поврежден частный сектор и десять частных домов.

Пострадали хозяйственное сооружение, гаражи и машины; повреждены газопровод, водопровод и линии электропередач, обошлось без жертв.

Также противник три раза ударил из артиллерии по Никополю, люди не пострадали.

Союзники сообщили, что на июнь 2023 года Россия держит в готовности десятки самолетов Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 и МиГ-31К.

Украина с мая 2023 года просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, аналогичных британским Storm Shadow, но в Берлине "очень осторожны относительно этого".

По словам секретаря СНБО Данилова, одним из приоритетов ВСУ сейчас, в середине июня 2023 года, является уничтожение артиллерии россиян.

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