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Россия ночью ударила ракетами по району Кривого Рога, есть разрушения домов — фото

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 08:24
Россия ночью ударила ракетами по району Кривого Рога, есть разрушения домов — фото - Фото
Последствия удара по Криворожскому району (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Криворожскому району в ночь на 22 июня. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате удара россиян поврежден частный сектор и десять частных домов.

Пострадали хозяйственное сооружение, гаражи и машины; повреждены газопровод, водопровод и линии электропередач, обошлось без жертв. 

Также противник три раза ударил из артиллерии по Никополю, люди не пострадали. 

Читайте также: Удар России баллистическими ракетами – Кривой Рог, Харьков и Полтавская область. Дроны под Одессой

Дмитрий Гриниченко
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