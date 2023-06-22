RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія вночі вдарила ракетами по району Кривого Рогу, є руйнування будинків — фото

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 08:24
Росія вночі вдарила ракетами по району Кривого Рогу, є руйнування будинків — фото - Фото
Наслідки удару по Криворізькому району (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району в ніч проти 22 червня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок удару росіян пошкоджено приватний сектор та десять приватних будинків.

Постраждали господарська споруда, гаражі та машини; пошкоджені газопровід, водопровід та лінії електропередач, обійшлося без жертв.

Також противник тричі вдарив з артилерії по Нікополю, люди не постраждали.

Читайте також: Удар Росії балістичними ракетами – Кривий Ріг, Харків та Полтавщина. Дрони під Одесою

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакривий рігДніпропетровська областьракетний ударсергій лисак
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 