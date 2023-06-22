Росія вночі вдарила ракетами по району Кривого Рогу, є руйнування будинків — фото

Російські окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району в ніч проти 22 червня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, внаслідок удару росіян пошкоджено приватний сектор та десять приватних будинків.

Постраждали господарська споруда, гаражі та машини; пошкоджені газопровід, водопровід та лінії електропередач, обійшлося без жертв.

Також противник тричі вдарив з артилерії по Нікополю, люди не постраждали.

Союзники повідомили, що на червень 2023 року Росія тримає в готовності десятки літаків Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 та МіГ-31К.

Україна з травня 2023 року просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, аналогічні британським Storm Shadow, але в Берліні "дуже обережні щодо цього".

За словами секретаря РНБО Данілова, одним із пріоритетів ЗСУ зараз, у середині червня 2023 року, є знищення артилерії росіян.

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