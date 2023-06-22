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Воздушные силы: РФ атаковала Украину тремя "Кинжалами" и тремя Х-22. Они не достигли целей

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 10:48
Воздушные силы: РФ атаковала Украину тремя
Истребитель МиГ-31К и ракета "Кинжал" (Фото: EPA)

Российские оккупанты в ночь на 22 июня выпустили по Украине три ракеты Х-47 "Кинжал" и столько же ракет Х-22. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что бомбардировщики Ту-22М3 запустили три крылатые ракеты Х-22 из акватории Азовского моря, истребители МиГ-31К запустили столько же аэробаллистических ракет "Кинжал".

Также россияне атаковали четырьмя дронами-камикадзе Shahed-136, три из которых сбила противовоздушная оборона. 

Отмечается, что целью были объекты критической инфраструктуры. ВС подчеркнули, что ракеты противника не достигли своих целей в Днепропетровской области. 

Читайте также: Удар России баллистическими ракетами – Кривой Рог, Харьков и Полтавская область. Дроны под Одессой

Дмитрий Гриниченко
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Кинжалвойнапворакетный ударвоздушные силыТу-22М3Х-22МиГ-31КХ-47
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