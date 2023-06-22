Воздушные силы: РФ атаковала Украину тремя "Кинжалами" и тремя Х-22. Они не достигли целей

Российские оккупанты в ночь на 22 июня выпустили по Украине три ракеты Х-47 "Кинжал" и столько же ракет Х-22. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что бомбардировщики Ту-22М3 запустили три крылатые ракеты Х-22 из акватории Азовского моря, истребители МиГ-31К запустили столько же аэробаллистических ракет "Кинжал".

Также россияне атаковали четырьмя дронами-камикадзе Shahed-136, три из которых сбила противовоздушная оборона.

Отмечается, что целью были объекты критической инфраструктуры. ВС подчеркнули, что ракеты противника не достигли своих целей в Днепропетровской области.

Союзники сообщили, что на июнь 2023 года Россия держит в готовности десятки самолетов Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 и МиГ-31К.

Украина с мая 2023 года просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, аналогичных британским Storm Shadow, но в Берлине "очень осторожны относительно этого".

По словам секретаря СНБО Данилова, одним из приоритетов ВСУ сейчас, в середине июня 2023 года, является уничтожение артиллерии россиян.

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