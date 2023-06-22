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Повітряні сили: РФ атакувала Україну трьома "Кинджалами" та трьома Х-22. Вони не досягли цілей

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 10:48
Повітряні сили: РФ атакувала Україну трьома
Винищувач МіГ-31К та ракета "Кинджал" (Фото: EPA)

Російські окупанти в ніч на 22 червня випустили по Україні три ракети Х-47 "Кинжал" і стільки ж ракет Х-22. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що бомбардувальники Ту-22М3 запустили три крилаті ракети Х-22 з акваторії Азовського моря, винищувачі МіГ-31К запустили стільки ж аеробалістичних ракет "Кинджал".

Також росіяни атакували чотирма дронами-камікадзе Shahed-136, три з яких збила протиповітряна оборона.

Наголошується, що ціллю були об'єкти критичної інфраструктури. ПС наголосили, що ракети противника не досягли своїх цілей у Дніпропетровській області.

Читайте також: Удар Росії балістичними ракетами – Кривий Ріг, Харків та Полтавщина. Дрони під Одесою

Дмитро Гриниченко
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