Повітряні сили: РФ атакувала Україну трьома "Кинджалами" та трьома Х-22. Вони не досягли цілей

Російські окупанти в ніч на 22 червня випустили по Україні три ракети Х-47 "Кинжал" і стільки ж ракет Х-22. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що бомбардувальники Ту-22М3 запустили три крилаті ракети Х-22 з акваторії Азовського моря, винищувачі МіГ-31К запустили стільки ж аеробалістичних ракет "Кинджал".

Також росіяни атакували чотирма дронами-камікадзе Shahed-136, три з яких збила протиповітряна оборона.

Наголошується, що ціллю були об'єкти критичної інфраструктури. ПС наголосили, що ракети противника не досягли своїх цілей у Дніпропетровській області.

Союзники повідомили, що на червень 2023 року Росія тримає в готовності десятки літаків Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 та МіГ-31К.

Україна з травня 2023 року просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus, аналогічні британським Storm Shadow, але в Берліні "дуже обережні щодо цього".

За словами секретаря РНБО Данілова, одним із пріоритетів ЗСУ зараз, у середині червня 2023 року, є знищення артилерії росіян.

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