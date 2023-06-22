Вночі Росія намагалась влучити "Кинджалами" по дамбі у Кривому Розі – Подоляк

В ніч проти 22 червня, коли РФ атакувала Україну трьома "Кинджалами" та трьома ракетами Х-22, які не досягли цілей, окупанти намагались влучити зокрема по дамбі у Кривому Розі. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Вночі росіяни завдали ракетного удару по Криворізькому району – пошкоджено приватний сектор та 10 приватних будинків. У Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що загалом вночі було шість російських ракет – їх ціллю були об'єкти критичної інфраструктури.

Подоляк заявив, що Росія намагалась влучити по дамбі у Кривому Розі.

"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинення українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки як частина територіального статус-кво без припинення вогню", – заявив Подоляк.

До цієї "стратегії", на його думку, належать і спроби РФ вдарити по дамбі в Кривому Розі.

"Нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами. Чи наважаться у Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні", – заявив Подоляк.

Вчора начальник розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували охолоджувач Запорізької АЕС.

Сьогодні президент Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

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