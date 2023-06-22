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Вночі Росія намагалась влучити "Кинджалами" по дамбі у Кривому Розі – Подоляк

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 16:10
Вночі Росія намагалась влучити
Михайло Подоляк (фото — Instagram чиновника)

В ніч проти 22 червня, коли РФ атакувала Україну трьома "Кинджалами" та трьома ракетами Х-22, які не досягли цілей, окупанти намагались влучити зокрема по дамбі у Кривому Розі. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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Вночі росіяни завдали ракетного удару по Криворізькому району – пошкоджено приватний сектор та 10 приватних будинків. У Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що загалом вночі було шість російських ракет – їх ціллю були об'єкти критичної інфраструктури.

Подоляк заявив, що Росія намагалась влучити по дамбі у Кривому Розі.

"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинення українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки як частина територіального статус-кво без припинення вогню", – заявив Подоляк.

До цієї "стратегії", на його думку, належать і спроби РФ вдарити по дамбі в Кривому Розі.

"Нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами. Чи наважаться у Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні", – заявив Подоляк.

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Оксана Житнюк
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