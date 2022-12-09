Норвегия дает Украине $100 млн на ремонт поврежденной российскими ракетами инфраструктуры

Норвегия и Всемирный банк подписали соглашение о передаче норвежской стороной $100 млн на ремонт объектов инфраструктуры Украины, которые были повреждены в результате ракетных ударов страны-террориста России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

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Соглашение было подписано в Осло министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт и региональным директором Всемирного банка по Восточной Европе Арупом Банерджи.

"Существует срочная необходимость ремонта системы электроснабжения и другой инфраструктуры в Украине после российских бомбардировок гражданских объектов. Я рада, что сегодня мы подписали соглашение о выделении 1 миллиарда норвежских крон ($100 млн) для быстрого проведения ремонтных работ", – заявила Хюитфельдт.

Средства из Норвегии будут перечислены через трастовый фонд Всемирного банка для помощи Украине, восстановления, реконструкции и реформ (URTF).

25 ноября сообщалось, что Норвегия поддержала миссию Евросоюза по обучению украинских военнослужащих и выделяет на это около $14 млн.

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Наталія Медведєва

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