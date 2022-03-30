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Норвегия передала Украине новую партию противотанковых гранатометов

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 18:40
Норвегия передала Украине новую партию противотанковых гранатометов - Фото
Фото: regjeringen.no

Норвегия передала Украине еще 2000 единиц противотанкового гранатомета M72. Первую партию M72 Норвегия, вопреки многолетнему запрету на экспорт оружия, направила в Украину в начале марта. Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

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Оружие было передано в дар Украине, чтобы помочь ей защитить себя от вторжения России.

"Из-за вторжения Украина запросила у нескольких стран вооружение, чтобы иметь возможность защищаться от российских сил, которые атакуют как гражданские, так и военные объекты. Норвегия, как и ряд других стран, ответила на просьбу дополнительным пожертвованием противотанковых средств, которые могут быть использованы против сил вторжения", – сказал министр обороны Норвегии Одд Роджер Эноксен.

Норвежское правительство в очередной раз осудило нападение России на Украину.

"Если Украине удастся отразить нападение России, это не только обеспечит украинский суверенитет, но и поможет сохранить норму мирного разрешения конфликтов и уважения границ в Европе", – добавил министр обороны.

Оружие уже отправлено в Украину, сообщили в правительстве.

СПРАВКА. M72 LAW – ручной противотанковый гранатомет. Его называют "легкое оружие сплошного поражения". Это одноразовое пусковое устройство, снаряжаемое в заводских условиях реактивной гранатой с кумулятивной бронебойной боевой частью.

Сегодня президент Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к политикам и народу Норвегии.

Вадим Ребрина
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