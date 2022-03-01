Норвегия поставит в Украину гранатометы. Вопреки многолетнему запрету на экспорт оружия

Вчера, 28 февраля, правительство Норвегии приняло решение предоставить Украине оружие для защиты от нападения России. Для этого будет изменена многолетняя политика запрета на экспорт вооружения воюющей стране. Об этом пишет Reuters.

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"Норвегия придерживается строгой политики в отношении экспорта военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами", — заявил премьер-министр Йонас Гар Штере.

Как уточняется в сообщении правительства, Норвегия поставит в Украину около 2000 единиц противотанковых гранатометов M72.

Решение правительства предоставить Украине оружие нарушает политику, которой страна придерживается с 1950-х годов. Ранее в Норвегии был строгий запрет на поставки оружия воюющей стране, которая не входит в НАТО.

СПРАВКА. M72 LAW – ручной противотанковый гранатомет. Его называют "легкое оружие сплошного поражения". Это одноразовое пусковое устройство, снаряжаемое в заводских условиях реактивной гранатой с кумулятивной бронебойной боевой частью.

28 февраля 2022 года около 19:00 российские войска нанесли ракетный удар по Василькову, Белой Церкви и Калиновке. Произошло разрушение пятиэтажного общежития и двух пятиэтажных домов.

В результате ракетных обстрелов пятиэтажного дома в Василькове погибли двое и ранены трое человек.

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Яна Катасонова

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