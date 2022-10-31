Норвегия приведет армию в состояние повышенной боеготовности. Причина — война в Украине
Норвегия с 1 ноября приведет вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности из-за войны России против Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, которого цитирует The Guardian.
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По его словам, норвежские вооруженные силы будут приведены в состояние повышенной боевой готовности, чтобы "усилить свою реакцию на войну в Украине".
Он отметил, что сегодня сложилась "самая тяжелая ситуация за несколько десятилетий".
"Нет никаких признаков того, что Россия распространяет свою войну на другие страны, но усиление напряженности делает нас более уязвимыми для угроз, разведывательных операций и кампаний влияния", — сказал он.
- Недавно в Норвегии арестовали шестерых граждан России, которые незаконно фотографировали секретные объекты.
- Швеция приняла решение передать Украине современное вооружение, что отражает обновленную оборонную политику северной страны.
- В конце августа Швеция объявила, что предоставит новый пакет помощи Украине. Глава МИД Кулеба после этого обратился к союзникам – "призываем услышать нас и передавать именно то, что нам нужно на войне".
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