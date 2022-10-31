Норвегия приведет армию в состояние повышенной боеготовности. Причина — война в Украине

Норвегия с 1 ноября приведет вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности из-за войны России против Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, которого цитирует The Guardian.

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По его словам, норвежские вооруженные силы будут приведены в состояние повышенной боевой готовности, чтобы "усилить свою реакцию на войну в Украине".

Он отметил, что сегодня сложилась "самая тяжелая ситуация за несколько десятилетий".

"Нет никаких признаков того, что Россия распространяет свою войну на другие страны, но усиление напряженности делает нас более уязвимыми для угроз, разведывательных операций и кампаний влияния", — сказал он.

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Дмитро Гриниченко

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