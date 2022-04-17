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Носила воду и еду. Жительница Бородянки спасла людей, заблокированных под завалами

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 03:23
Носила воду и еду. Жительница Бородянки спасла людей, заблокированных под завалами - Фото
Скриншот видео Укринформа

Жительница Бородянки Татьяна Петриченко спасла людей, которые оказались под завалами разрушенной российскими бомбами многоэтажки. Об этом говорится в сюжете Укринформа.

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Татьяна рассказал журналистам, что однажды шла со своей собакой Машкой по городу. В какой-то момент собака побежала к одному из домов, стала выть, потом вернулась, взяла Татьяну зубами за ногу и стала тянуть в направлении дома.

Они зашли в подъезд и услышали, что их зовут какие-то люди.

По словам Татьяны, в доме заблокировало восемь человек, они уже четыре дня оставались без еды и воды.

Татьяна увидела, что в стене есть небольшое отверстие, через которое можно что-нибудь передать людям.

После этого она регулярно носила людям воду из источника, готовила еду из запасов, которые у нее были.

Когда Бородянку освободили, кормить людей Татьяне помогли волонтеры, а потом заваленных людей разблокировали спасатели.

  • Российские самолеты обстреливали многоэтажки в Бородянке ракетами с низкой высоты, а потом оккупанты не дали спасателям возможности разобрать завалы – стреляли по пытавшимся спасти людей.
  • Бородянка разрушена российскими оккупантами. Сейчас спасатели разбирают руины и проводят разминирование территории.
  • 13 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль показал президентам Эстонии, Латвии, Литвы и Польши разбомбленную Бородянку.

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Наталия Медведева
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