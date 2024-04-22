Новая помощь от США даст Украине передышку, но ее недостаточно для наступления – Bloomberg

Иллюстративное фото: 71 отдельная егерская бригада

Одобрение Соединенными Штатами помощи Украине более чем на $60 млрд даст передышку Силам обороны и поможет замедлить продвижение оккупантов. Однако для нового украинского наступления нужна дополнительная помощь. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на научного сотрудника киевского Национального института стратегических исследований Николая Белескова.

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По его мнению, пакет помощи от США позволит Вооруженным Силам Украины провести "эффективную оборону" и минимизировать потери.

Также важно, как отметил научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований, как скоро американская помощь попадет на линию фронта. За шесть месяцев задержки украинская армия столкнулась с острой нехваткой снарядов.

Но для собственного продвижения Украине нужна дополнительная помощь, что в случае США сложная перспектива из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе, заявил Белесков.

"Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и дальше, ведь стратегия российского диктатора Владимира Путина заключается в ожидании", — отметил он.

20 апреля 2024 года Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины. Известно, что выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов. Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

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