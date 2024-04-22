Нова допомога від США дасть Україні перепочинок, але її недостатньо для наступу – Bloomberg

Ілюстративне фото: 71 окрема єгерська бригада

Схвалення Сполученими Штатами допомоги Україні на понад $60 млрд дасть перепочинок Силам оборони та допоможе сповільнити просування окупантів. Однак для нового українського наступу потрібна додаткова допомога. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень Миколу Бєлєскова.

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На його думку, пакет допомоги від США дасть можливість Збройним Силам України провести "ефективну оборону" та мінімізувати втрати.

Також важливо, як зазначив науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень, наскільки швидко американська допомога потрапить на лінію фронту. За шість місяців затримки, українська армія зіткнулася з гострою нестачею снарядів.

Але для власного просування Україні потрібна додаткова допомога, що у разі США є складною перспективою через опір республіканців у Конгресі, заявив Бєлєсков.

"Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі у 2025 році й далі, адже стратегія російського диктатора Володимира Путіна полягає у вичікуванні", — зазначив він.

20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів. Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

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