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"Новая тактика дает результаты" – заявление сил обороны в День защитников и защитниц

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 13:07
Фото - Генштаб ВСУ

Украинские силы обороны опубликовали совместное заявление ко Дню защитников и защитниц – поздравили всех, кто участвует в борьбе с российской агрессией, а также отметили, что новая тактика украинских сил дает результаты на поле боя.

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"Как наши предки, чьи подвиги стали легендами, современные защитники и защитницы демонстрируют на поле боя украинскую изобретательность, военную хитрость и победу. Все это вместе с силой, храбростью и мотивированностью нового поколения воинов позволяет Украине побеждать коварного врага", – сказано в заявлении.

Силы обороны отметили, что освобожденные города, села и области Украины, уничтоженная наземная, морская и воздушная техника оккупантов, ликвидированные за полгода склады, штабы и пункты управления захватчиков – все это "убедительный результат несокрушимой борьбы украинских героев".

"Сегодня наши защитники и защитницы умело используют самое современное вооружение, в том числе западного образца. Новая же тактика действий на поле боя, применяемая украинскими воинами, не только дает ожидаемые всей страной победные результаты, но и получает самые высокие оценки мировых профессионалов военного дела", – сказано в заявлении.

Силы обороны призвали защитников и защитниц дать достойный отпор врагу и выразили уверенность в победе Украины.

Оксана Житнюк
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