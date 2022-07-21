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Нового генпрокурора должны назначить в течение десяти дней — Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 17:15
Нового генпрокурора должны назначить в течение десяти дней — Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: скриншот с видео)

Назначение нового генерального прокурора ожидается в течение десяти дней. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

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По его словам, первой и самой главной задачей нового генпрокурора должно стать назначение руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры, "как этого требует" президент Владимир Зеленский

"Для того чтобы с этим вопросом не было никаких задержек, хочу обратиться в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в десятидневный срок", — заявил Арахамия. 

Напомним, что конкурсная комиссия на заседании утвердила детектива НАБУ Александра Клименко победителем конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

  • 17 июля Ирина Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель Алексей Симоненко.
  • Венедиктова прокомментировала отстранение, заявив, что такие вопросы не должны решаться кулуарно. Она не намерена спорить с решением президента, но напомнила: для увольнения есть процедура голосования в Раде.
  • 19 июля Рада проголосовала за увольнение Венедиктовой.

Читайте также: Венедиктова уйдет в дипломаты, с новым генпрокурором определятся к концу месяца – Арахамия 

Дмитрий Гриниченко
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генпрокурор Давид Арахамия глава САП
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