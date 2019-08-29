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Новой Раде напомнили о цене независимости Украины: кадр из зала

Новой Раде напомнили о цене независимости Украины: кадр из зала - Фото
Фото: facebook.com/volodymyr.ariev
29.08.2019, 10:29

На креслах парламентариев перед началом первого заседания повесили по номеру спецвыпуска газеты "Зеркало недели", посвященного матерям погибших воинов

Новоизбранным народным депутатам, которые сегодня собрались в Верховной Раде на первое заседание, напомнили о цене независимости Украины: на спинках кресел в сессионном зале положили номер газеты Зеркало недели с проектом "Мамы", посвященный матерям и семьям военнослужащих, погибших на войне в Донбассе

Утром президент Владимир Зеленский почтил память погибших за независимость и суверенитет страны, возложив цветы к стеле Зала памяти защитников Украины.

Сегодня — пятая годовщина Иловайской трагедии

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

  • 23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время войны.
  • 29 августа оккупанты расстреляли выходящие по обещанному зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429; 300 бойцов попали в плен.
  • Под Иловайском погибли не менее 36 гражданских, разрушено около 600 домов.
  • Несмотря на вероломство врага и превосходство в силе, силы АТО дали бой, уничтожив немало оккупантов и техники.
  • Иловайск по состоянию на 2019 год - временно оккупированная Россией территория.

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