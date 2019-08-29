Новой Раде напомнили о цене независимости Украины: кадр из зала

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Новоизбранным народным депутатам, которые сегодня собрались в Верховной Раде на первое заседание, напомнили о цене независимости Украины: на спинках кресел в сессионном зале положили номер газеты Зеркало недели с проектом "Мамы", посвященный матерям и семьям военнослужащих, погибших на войне в Донбассе.

Утром президент Владимир Зеленский почтил память погибших за независимость и суверенитет страны, возложив цветы к стеле Зала памяти защитников Украины.

Сегодня — пятая годовщина Иловайской трагедии.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время войны.

29 августа оккупанты расстреляли выходящие по обещанному зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429; 300 бойцов попали в плен.

Под Иловайском погибли не менее 36 гражданских, разрушено около 600 домов.

Несмотря на вероломство врага и превосходство в силе, силы АТО дали бой, уничтожив немало оккупантов и техники.

Иловайск по состоянию на 2019 год - временно оккупированная Россией территория.

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