Пятая годовщина Иловайска. Украина помнит

Вывод из Иловайска (скриншот видеозаписи)

Сегодня , 29 августа, в пятую годовщину Иловайской трагедии в Украине впервые отмечают День памяти защитников Украины. Об этом свидетельствует указ президента Владимира Зеленского от 24 августа.

В Киеве у стены памяти у Михайловского собора проходят официальные мероприятия. В память о погибших защитниках весь день будут звучать удары колокола и выстрелы оружейного салюта.

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Колокол у стены памяти защитников Украины (фото - Oleksiy Bobovnikov/Facebook)

Новоизбранные депутаты возложили к стене памяти цветы, а затем через Михайловскую площадь прошли на первое заседание новой Рады. В мероприятиях участвует президент.

В 11:30 на Михайловской площади пройдет акция памяти. На ней будут присутствовать участвовавшие в боях за Иловайск бойцы, родные погибших в бою, волонтеры и неравнодушные граждане.

Ровно пять лет назад на эти дни пришелся пик противостояния в Иловайске. 29 августа 2014-го оккупанты расстреляли выходящие по обещанному зеленому коридору колонны сил АТО. Погибли по меньшей мере 366 человек, было ранено 429, 300 бойцов попали в плен. Общие потери сил АТО под Иловайском могут достигать 420 человек.

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