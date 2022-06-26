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Новые подразделения и авиация. Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 13:46
Новые подразделения и авиация. Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси — ГУР - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Российские оккупанты в ближайшее время планируют увеличить военное присутствие на территории Беларуси. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка сообщает, что руководство учреждения и организаций в Гомельской области предупреждены о вероятности возвращения подразделений российской армии. Одновременно россияне планируют наращивать численность оперативно-тактической авиации. 

Официальным поводом является якобы проведение общего патрулирования воздушного пространства в рамках общего учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет десяти самолетов на аэродром Барановичи в Брестской области. 

В ГУР также напомнили, что с 22 июня в Гомельской области идут мобилизационные учения, однако анонсированные ранее в СМИ Беларуси занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся, а самих резервистов используют для хозяйственных работ. 

Гомельская область и граница с Украиной (Карта: googlemaps)

Читайте также: Армия Лукашенко роет окопы. К чему готовится Беларусь на границе с Украиной

Дмитрий Гриниченко
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война беларусь гур
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