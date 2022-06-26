Новые подразделения и авиация. Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси — ГУР

Российские оккупанты в ближайшее время планируют увеличить военное присутствие на территории Беларуси. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка сообщает, что руководство учреждения и организаций в Гомельской области предупреждены о вероятности возвращения подразделений российской армии. Одновременно россияне планируют наращивать численность оперативно-тактической авиации.

Официальным поводом является якобы проведение общего патрулирования воздушного пространства в рамках общего учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланирован перелет десяти самолетов на аэродром Барановичи в Брестской области.

В ГУР также напомнили, что с 22 июня в Гомельской области идут мобилизационные учения, однако анонсированные ранее в СМИ Беларуси занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся, а самих резервистов используют для хозяйственных работ.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко заявил, что оперативная ситуация на севере области, где расположена граница с Беларусью "вынуждает" ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов.

ГУР Минобороны сообщало, что Кремль планирует подорвать жилые дома в Мозыре Гомельской области, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси расконсервируют технику, которую могут перебросить на Донецкое или Херсонское направление. Также на аэродроме Зябровка в Гомельской области сейчас идет строительство военной инфраструктуры – территория может стать местом размещения российской техники и войск.

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Дмитрий Гриниченко

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