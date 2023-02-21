Встреча глав финансовых министерств и центробанков стран Большой семерки пройдет 23 февраля, сказал министр финансов Японии Суничи Судзуки. Об этом сообщает Kyodo.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сузуки сообщил, что совещание министров финансов и глав центральных банков ведущих стран пройдет 23 февраля в Бангалоре (Индия). Одной из задач встречи будет обсуждение новых мер финансового давления на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

"Мы хотели бы подтвердить солидарность G7 в поддержке Украины и что мы будем продолжать давление на Россию", – сказал министр.

По его словам, еще одной темой встречи будет влияние войны на мировую экономику.

Япония в этом году принимает встречи G7. Очередной саммит лидеров Большой семерки пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Президент Владимир Зеленский приглашен участвовать в онлайн-совещании лидеров Большой семерки 24 февраля.

В G7 входят Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония и США, а также Европейский союз.

В мае 2022 года министры иностранных дел Большой семерки заявили, что G7 никогда не признает попытки России изменить границы Украины силовым путем.

Тогда же лидеры "семерки" обязались усилить давление на Россию, чтобы увеличить цену ее агрессии против Украины.

27 июня лидеры стран Большой семерки сделали совместное заявление о поддержке Украины, в котором говорится, что G7 будет оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится".

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.