Новые санкции против Кремля - финансовые руководители G7 обсудят варианты
Встреча глав финансовых министерств и центробанков стран Большой семерки пройдет 23 февраля, сказал министр финансов Японии Суничи Судзуки. Об этом сообщает Kyodo.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Сузуки сообщил, что совещание министров финансов и глав центральных банков ведущих стран пройдет 23 февраля в Бангалоре (Индия). Одной из задач встречи будет обсуждение новых мер финансового давления на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.
"Мы хотели бы подтвердить солидарность G7 в поддержке Украины и что мы будем продолжать давление на Россию", – сказал министр.
По его словам, еще одной темой встречи будет влияние войны на мировую экономику.
Япония в этом году принимает встречи G7. Очередной саммит лидеров Большой семерки пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.
Президент Владимир Зеленский приглашен участвовать в онлайн-совещании лидеров Большой семерки 24 февраля.
В G7 входят Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония и США, а также Европейский союз.
- В мае 2022 года министры иностранных дел Большой семерки заявили, что G7 никогда не признает попытки России изменить границы Украины силовым путем.
- Тогда же лидеры "семерки" обязались усилить давление на Россию, чтобы увеличить цену ее агрессии против Украины.
- 27 июня лидеры стран Большой семерки сделали совместное заявление о поддержке Украины, в котором говорится, что G7 будет оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится".
Комментарии