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Новые санкции против Кремля - финансовые руководители G7 обсудят варианты

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 07:34
Новые санкции против Кремля - финансовые руководители G7 обсудят варианты - Фото
Суничи Судзуки и Джанет Йеллен (Фото - EPA)

Встреча глав финансовых министерств и центробанков стран Большой семерки пройдет 23 февраля, сказал министр финансов Японии Суничи Судзуки. Об этом сообщает Kyodo

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Сузуки сообщил, что совещание министров финансов и глав центральных банков ведущих стран пройдет 23 февраля в Бангалоре (Индия). Одной из задач встречи будет обсуждение новых мер финансового давления на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

"Мы хотели бы подтвердить солидарность G7 в поддержке Украины и что мы будем продолжать давление на Россию", – сказал министр.

По его словам, еще одной темой встречи будет влияние войны на мировую экономику.

Япония в этом году принимает встречи G7. Очередной саммит лидеров Большой семерки пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. 

Президент Владимир Зеленский приглашен участвовать в онлайн-совещании лидеров Большой семерки 24 февраля. 

В G7 входят Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония и США, а также Европейский союз.

  • 27 июня лидеры стран Большой семерки сделали совместное заявление о поддержке Украины, в котором говорится, что G7 будет оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится".
Сергій Бережний
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санкции япония саммит G7 страны g7 Суничи Судзуки
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