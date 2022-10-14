Новые системы ПВО получат и Сухопутные войска, чтобы бить дроны-камикадзе – Воздушные силы

Новые системы противовоздушной обороны, которые страны-партнеры передадут Украине, получат и силы ПВО Сухопутных войск, чтобы противостоять дронам-камикадзе. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам спикера ВС ВСУ, сегодня уже много стран согласились помочь Украине именно средствами ПВО.

"Понятно, что не так просто будет интегрировать их в нашу систему. Понятно, что они могут поступить не только в Воздушные силы, а и в противовоздушную оборону Сухопутных войск – усилить определенные направления там. Особенно это касается работы против дронов-камикадзе, которые сегодня заполонили наше пространство – как информационное, так и воздушное", – сообщил Игнат.

Он отметил, что сегодня против дронов действует даже истребительная авиация.

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8 октября в Николаевской области сбили Shahed-136 из крупнокалиберного пулемета.

В США заявили, что ускоряют доставку в Украину двух NASAMS. По словам Резникова, первые NASAMS Украина получит в этом месяце.

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Наталія Медведєва

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