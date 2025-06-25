Новый генпрокурор Кравченко получил троих заместителей

25 июня Максим Крым, Мария Вдовиченко и Андрей Лещенко приступили к исполнению своих обязанностей

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-аккаунт генпрокурора)

Во вторник, 24 июня, генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал приказы о назначении троих своих заместителей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Совет прокуроров Украины на заседании принял решение о предоставлении рекомендаций на назначение на должности заместителей генпрокурора Максима Крыма, Марии Вдовиченко и Андрея Лещенко.

Кравченко согласился с этим решением и 24 июня подписал приказы об их назначении на должности своих заместителей. За каждым из них закреплено определенное направление работы в органах прокуратуры, за которое они будут отвечать, отметили в ОГП.

До этого Крым занимал должность руководителя Киевской областной прокуратуры. Вдовиченко ранее исполняла обязанности главы Киевской городской прокуратуры, а Лещенко работал на руководящей должности в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта ОГП.

25 июня заместители генпрокурора приступили к выполнению своих обязанностей.

21 июня Зеленский подписал указ о назначении Кравченко генеральным прокурором.

23 июня Кравченко объявил, что приступил к исполнению обязанностей и назвал приоритеты в должности.