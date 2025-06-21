Зеленский подписал указ о назначении Кравченко генпрокурором

В субботу, 21 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко генеральным прокурором. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича генеральным прокурором", — говорится в указе №416/2025.

16 июня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило представление главы государства о назначении Кравченко на должность генерального прокурора.

17 июня парламент согласовал его кандидатуру. "За" проголосовали 273 депутата, против – пятеро, воздержались – 23, а 20 не голосовали.

СПРАВКА.

Кравченко – уроженец Луганской области, имеет юридическое образование, которое получил в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого".

Большая часть его профессиональной карьеры связана с прокуратурой – работал в различных ее подразделениях. В 2014-2015 годах служил военным прокурором в зоне Антитеррористической операции.

Позже занимал руководящие должности в военной прокуратуре и специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере. В 2021-2023 годах возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области

В 2023-2024 годах был главой Киевской областной военной администрации. С 31 декабря 2024 года Кравченко возглавлял Государственную налоговую службу.