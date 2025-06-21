Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генпрокурором

У суботу, 21 червня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича генеральним прокурором", – йдеться в указі №416/2025.

16 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшло подання глави держави щодо призначення Кравченка на посаду генерального прокурора.

17 червня парламент погодив його кандидатуру. "За" проголосували 273 депутати, проти – п'ятеро, утрималися – 23, а 20 не голосували.

ДОВІДКА.

Кравченко – уродженець Луганської області, має юридичну освіту, яку здобув у Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

Більша частина його професійної кар'єри пов'язана з прокуратурою – працював у різних її підрозділах. У 2014-2015 роках служив військовим прокурором у зоні Антитерористичної операції.

Пізніше обіймав керівні посади у військовій прокуратурі та спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері. У 2021-2023 роках очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області

У 2023-2024 роках був головою Київської обласної військової адміністрації. З 31 грудня 2024 року Кравченко очолював Державну податкову службу.