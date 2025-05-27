Україна вже сім місяців без генпрокурора. Подання від Зеленського в Раді немає

Стефанчук наголосив, що кандидатуру має подати президент. Поки що цього не сталося

Руслан Стефанчук (Фото: Верховна Рада)

До Верховної Ради поки що не надходило подання президента Володимира Зеленського про призначення нового генерального прокурора після звільнення Андрія Костіна у жовтні 2024-го. Про це у відповідь на запитання LIGA.net розповів спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Поки що станом на зараз такої кандидатури не заходило. Ми очікуємо. Якщо буде подання президента, Верховна Рада розгляне його", – сказав Стефанчук на полях форуму "Освіта нової України".

Він пояснив процедуру призначення/звільнення генпрокурора: це пріоритет президента, тому від нього до Ради має надійти подання, і тоді український парламент голосує.

Після звільнення Костіна виконання обов'язків генпрокурора покладено на першого заступника Олексія Хоменка.