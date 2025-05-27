Україна вже сім місяців без генпрокурора. Подання від Зеленського в Раді немає
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новин LIGA.net
Маріам Оганнисян
спеціальна кореспондентка LIGA.net
До Верховної Ради поки що не надходило подання президента Володимира Зеленського про призначення нового генерального прокурора після звільнення Андрія Костіна у жовтні 2024-го. Про це у відповідь на запитання LIGA.net розповів спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.
"Поки що станом на зараз такої кандидатури не заходило. Ми очікуємо. Якщо буде подання президента, Верховна Рада розгляне його", – сказав Стефанчук на полях форуму "Освіта нової України".
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Він пояснив процедуру призначення/звільнення генпрокурора: це пріоритет президента, тому від нього до Ради має надійти подання, і тоді український парламент голосує.
Після звільнення Костіна виконання обов'язків генпрокурора покладено на першого заступника Олексія Хоменка.
- Костін обіймав посаду генпрокурора з 28 липня 2022 року.
- У жовтні 2024 року Костін пішов у відставку на тлі скандалу з фейковими інвалідностями прокурорів у Хмельницькій області. Тоді Зеленський заявляв, що посадовець має понести "політичну відповідальність".
- Однак 7 квітня 2025-го Зеленський призначив Костіна послом у Нідерландах та представником України при Організації із заборони хімічної зброї.
- Раніше Ірину Венедіктову, попередницю Костіна на посту, після звільнення відправили послом до Швейцарії. А потім – ще й до Ліхтенштейна.