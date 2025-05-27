Украина уже семь месяцев без генпрокурора. Представления от Зеленского в Раде нет
В Верховную Раду пока не поступало представление президента Владимира Зеленского о назначении нового генерального прокурора после увольнения Андрея Костина в октябре 2024-го. Об этом в ответ на вопрос LIGA.net рассказал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
"Пока что по состоянию на данный момент такой кандидатуры не было. Мы ожидаем. Если будет представление президента, Верховная Рада рассмотрит его", – сказал Стефанчук на полях форума "Образование новой Украины".
Он объяснил процедуру назначения/увольнения генпрокурора: это приоритет президента, поэтому от него в Раду должно поступить представление, и тогда украинский парламент голосует.
После увольнения Костина исполнение обязанностей генпрокурора возложено на первого заместителя Алексея Хоменко.
- Костин занимал должность генпрокурора с 28 июля 2022 года.
- В октябре 2024 года Костин ушел в отставку на фоне скандала с фейковыми инвалидностями прокуроров в Хмельницкой области. Тогда Зеленский заявлял, что должностное лицо должно понести "политическую ответственность".
- Однако 7 апреля 2025 года Зеленский назначил Костина послом в Нидерландах и представителем Украины при Организации по запрету химического оружия.
- Ранее Ирину Венедиктову, предшественницу Костина на посту, после увольнения отправили послом в Швейцарию. А потом – еще и в Лихтенштейн.