Украина уже семь месяцев без генпрокурора. Представления от Зеленского в Раде нет
Руслан Стефанчук (Фото: Верховная Рада)

В Верховную Раду пока не поступало представление президента Владимира Зеленского о назначении нового генерального прокурора после увольнения Андрея Костина в октябре 2024-го. Об этом в ответ на вопрос LIGA.net рассказал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Пока что по состоянию на данный момент такой кандидатуры не было. Мы ожидаем. Если будет представление президента, Верховная Рада рассмотрит его", – сказал Стефанчук на полях форума "Образование новой Украины".

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Он объяснил процедуру назначения/увольнения генпрокурора: это приоритет президента, поэтому от него в Раду должно поступить представление, и тогда украинский парламент голосует.

После увольнения Костина исполнение обязанностей генпрокурора возложено на первого заместителя Алексея Хоменко.

генпрокурорАндрей КостинРуслан СтефанчукОГП