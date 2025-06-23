Новый генпрокурор приступил к работе. Традиционного представления президентом не будет

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-аккаунт генпрокурора)

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко приступил к исполнению обязанностей и заявил, что официального представления президентом Владимиром Зеленским не будет. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

По его словам, такое решение является общим и взвешенным с главой государства.

Кравченко пояснил, что президент в настоящее время находится в командировке, где решает ключевые для страны вопросы, в том числе по усилению безопасности.

"Это приоритет, который не нуждается в объяснениях. Во-вторых, мы не тратим время на пустые формальности и отходим от советских привычек. Вместо бюрократии – действия и решения. Вместо торжеств – ответственность. Это признак изменений и системного подхода к работе, который мы внедряем с первого дня", – написал генпрокурор.

Среди приоритетов Кравченко назвал:

← Укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;

← Обеспечение реального доверия органам прокуратуры как со стороны нашего общества, общественности, так и от наших международных партнеров;

← контроль за законностью использования бюджетных средств, нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;

← Создание условий для дальнейшего внедрения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса;

← Обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве и в первую очередь касающихся национальной безопасности государства;

← Личный контроль за эффективностью осуществления уголовных производств, касающихся посягательств на жизнь и здоровье детей и несовершеннолетних;

← Неотвратимость наказания для преступников как в национальных судах, так и на международном уровне, в том числе за военные преступления.