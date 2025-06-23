Новый генпрокурор приступил к работе. Традиционного представления президентом не будет
Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко приступил к исполнению обязанностей и заявил, что официального представления президентом Владимиром Зеленским не будет. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.
По его словам, такое решение является общим и взвешенным с главой государства.
Кравченко пояснил, что президент в настоящее время находится в командировке, где решает ключевые для страны вопросы, в том числе по усилению безопасности.
"Это приоритет, который не нуждается в объяснениях. Во-вторых, мы не тратим время на пустые формальности и отходим от советских привычек. Вместо бюрократии – действия и решения. Вместо торжеств – ответственность. Это признак изменений и системного подхода к работе, который мы внедряем с первого дня", – написал генпрокурор.
Среди приоритетов Кравченко назвал:
← Укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;
← Обеспечение реального доверия органам прокуратуры как со стороны нашего общества, общественности, так и от наших международных партнеров;
← контроль за законностью использования бюджетных средств, нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;
← Создание условий для дальнейшего внедрения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса;
← Обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве и в первую очередь касающихся национальной безопасности государства;
← Личный контроль за эффективностью осуществления уголовных производств, касающихся посягательств на жизнь и здоровье детей и несовершеннолетних;
← Неотвратимость наказания для преступников как в национальных судах, так и на международном уровне, в том числе за военные преступления.
- 31 октября Зеленский подписал указ об увольнении Костина. А в апреле 2025 года президент назначил его послом в Нидерланды.
- В течение восьми месяцев Офис генпрокурора в статусе исполняющего обязанности возглавлял Алексей Хоменко.
- 21 июня Зеленский подписал указ о назначении Кравченко генеральным прокурором.