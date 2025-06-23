Новий генпрокурор розпочав роботу. Традиційного представлення президентом не буде

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-акаунт генпрокурора)

Новопризначений генеральний прокурор України Руслан Кравченко розпочав виконання обов’язків та заявив, що офіційного представлення президентом Володимиром Зеленським не буде. Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

За його словами, таке рішення є спільним і зваженим з главою держави.

Кравченко пояснив, що президент нині перебуває у відрядженні, де вирішує ключові для країни питання, зокрема щодо посилення безпеки.

"Це пріоритет, який не потребує пояснень. По-друге, ми не витрачаємо час на пусті формальності та відходимо від радянських звичок. Замість бюрократії – дії та рішення. Замість урочистостей – відповідальність. Це ознака змін та системного підходу до роботи, який ми впроваджуємо з першого дня", – написав генпрокурор.

Серед пріоритетів Кравченко назвав:

← Зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;

← Забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;

← Контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;

← Створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;

← Забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні й у першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;

← Особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;

← Невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, зокрема за воєнні злочини.