Новий генпрокурор розпочав роботу. Традиційного представлення президентом не буде
Новопризначений генеральний прокурор України Руслан Кравченко розпочав виконання обов’язків та заявив, що офіційного представлення президентом Володимиром Зеленським не буде. Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.
За його словами, таке рішення є спільним і зваженим з главою держави.
Кравченко пояснив, що президент нині перебуває у відрядженні, де вирішує ключові для країни питання, зокрема щодо посилення безпеки.
"Це пріоритет, який не потребує пояснень. По-друге, ми не витрачаємо час на пусті формальності та відходимо від радянських звичок. Замість бюрократії – дії та рішення. Замість урочистостей – відповідальність. Це ознака змін та системного підходу до роботи, який ми впроваджуємо з першого дня", – написав генпрокурор.
Серед пріоритетів Кравченко назвав:
← Зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;
← Забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;
← Контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;
← Створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;
← Забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні й у першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;
← Особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;
← Невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, зокрема за воєнні злочини.
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