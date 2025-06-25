Новий генпрокурор Кравченко отримав трьох заступників

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-акаунт генпрокурора)

У вівторок, 24 червня, генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав накази про призначення трьох своїх заступників. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Рада прокурорів України на засіданні ухвалила рішення про надання рекомендацій на призначення на посади заступників генпрокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко й Андрія Лещенка.

Кравченко погодився з цим рішенням і 24 червня підписав накази про їх призначення на посади своїх заступників. За кожним з них закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть, зазначили в ОГП.

До цього Крим обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури. Вдовиченко раніше виконувала обов’язки очільниці Київської міської прокуратури, а Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту ОГП.

25 червня заступники генпрокурора розпочали виконання своїх обов’язків.

21 червня Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генеральним прокурором.

23 червня Кравченко оголосив, що розпочав виконання обов’язків і назвав пріоритети на посаді.