Новый глава партии Зеленского опроверг свой конфликт с Ермаком

Александр Корниенко (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Заново избранный глава президентской партии Слуга народа Александр Корниенко отрицает, что впервые оставил эту должность из-за конфликта с тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом политик, который также занимает должность первого вице-спикера Верховной Рады, рассказал в блиц-интервью LIGA.net.

Журналистка отметила, что были слухи о том, что в 2021 году Корниенко потерял должность главы партии СН из-за конфликта с Ермаком. Она спросила у политика о связи его возвращения на пост с увольнением Ермака.

"Я не могу комментировать коммуникацию [нардепа] Марьяны Владимировны [Безуглой], пусть она сама это прокоммуницирует. У меня абсолютно другое восприятие этой ситуации. У меня нет и не было никаких открытых конфликтов внутри команды, тем более с Андреем Ермаком – ни тогда, ни сейчас", – ответил он.

По словам Корниенко, он покинул партию по собственной инициативе, чтобы сконцентрироваться на реформе парламента и работе первым вице-спикером.

"К сожалению, война не дала нам много сделать, но считаю, что нам все равно много удалось на этом направлении. Я также активно занимался парламентской дипломатией, подготовкой заседаний, работой в президиуме", – добавил политик.

По мнению Корниенко, без его руководства партия "никуда не исчезла, нормально существовала и показала хорошие результаты".

Также журналистка спросила у Корниенко, согласовано ли его определение с президентом Владимиром Зеленскими встречались ли они до или во время избрания политика главой партии.

"Зеленский – политический лидер СН. Конечно, любые срочные решения, особенно высокого уровня, с ним не просто соглашаются – он всегда один из инициаторов", – ответил первый вице-спикер Рады.